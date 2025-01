E’ di Gabriele Tola il primo cuore trapiantato in Italia nel 2025, il birraio sassarese scomparso a soli 40 anni nei giorni scorsi . Il trapianto è stato eseguito il 1 Gennaio al Policlinico di Bari, primo trapianto di cuore in Italia nel 2025, dall’équipe della cardiochirurgia diretta da Tomaso Bottio.

Il donatore è il 40 enne sassarese Gabriele Tola, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Il gesto di generosità di Gabriele che oltre al cuore, ha donato fegato, reni e polmoni. Il suo cuore ha dato una nuova speranza di vita a un uomo di 68 anni, che da tempo lottava contro una grave forma di insufficienza cardiaca. “Il paziente è stato inserito in lista d’attesa a luglio del 2024, a causa proprio di questa cardiopatia infartuale evoluta in dilatazione ipocinetica refrattaria ai trattamenti convenzionali. Il trapianto di cuore in questi casi è l’unica strada per ripristinare una funzionalità adeguata e migliorare la qualità della vita del paziente” spiega il medico dell’ospedale di Barese che ha guidato l’operazione. La macchina del Centro regionale trapianti ha fatto partire il volo sanitario che ha portato l’équipe cardiochirurgica di Bari in Sardegna per il prelievo del cuore. Il paziente si trova attualmente in terapia intensiva cardiochirurgica per la fase di degenza post operatoria.