E’ un servizio essenziale: per i cagliaritani che sono in giro, per i turisti che non devono essere costretti ad andare in un bar e consumare qualcosa per poter usare i servizi, per chiunque ne abbia bisogno. Invece, i bagni pubblici a Cagliari sono una chimera: ce lo segnala un nostro lettore.

“Vorrei portare alla luce la triste storia dei bagni pubblici di Cagliari, senza manutenzione da parte del comune. La maggior parte non sono più agibili nonostante l’impegno degli operatori a mantenerli il più puliti possibile sono costretti a far utilizzare i servizi delle donne agli uomini e non hanno più neanche il bagno disabili…era un ottimo servizio che bastava seguire una normale manutenzione”.