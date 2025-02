Si è pronunciata in queste ore la Corte d’appello presieduta da Salvatore Marinaro su un terribile caso di violenza e abusi in famiglia. Un 37enne della zona di Sassari è stato condannato a 7 anni di reclusione per aver violentato la figlia di una cugina, all’epoca 14enne. In primo grado erano stati richiesti 12 anni. A far scattare l’arresto per l’uomo sono stati proprio i racconti della giovanissima vittima, che ha fatto riferimento a diversi episodi di abusi, anche all’aperto. La ragazza si è costituita parte civile ed è stata assistita dall’avvocata Viviana Bruno.