Tragedia questo pomeriggio in un locale di Sassari, il “Circolo degli Amici” in piazza Tol. Donatella Sau, che da tempo lo gestiva, si è sentita male improvvisamente. Con lei il marito disabile, che ha subito allertato i vicini. Purtroppo a nulla sono serviti i tempestivi soccorsi del 118, la 62enne è morta poco dopo.

Sul posto anche le forze dell’ordine per indagare sull’accaduto ma sembra chiaro che Sau sia deceduta a causa di un infarto. Inoltre, ma 62enne soffriva anche di altre patologie pregresse. Il medico legale si occuperà degli ulteriori accertamenti per verificare le cause del decesso.