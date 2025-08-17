Vannacci a Selargius, il centrosinistra attacca il generale: “Ma io me ne frego, la sinistra ha scarso senso della libertà”. Diventa un caso politico la sua presenza nei prossimi giorni proprio nel luogo simbolo della vita politica di Selargius.

Il generalissimo della Lega insomma non ci sta davanti alle critiche della sinistra che sostiene che non sia lecito utilizzare l’aula consiliare selargina il 22 agosto per una riunione praticamente di partito: ” ILNON LO PERDONO: I GUARDIANI DELLA MORALEVORREBBERO DIRCI CHI PUÒ PARALARE E DOVE LO PUÒ FARE. MA IO

Ancora una volta la sinistra dimostra la sua intolleranza e il suo scarso senso della libertà e della democrazia: o la pensi come loro oppure non puoi parlare e le sedi istituzionali non ti devono ospitare. Dopo l’invenzione della patente di antifascista ora I GUARDIANI DELLA MORALE si inventano “l’inopportunita” ammettendo palesemente di ignorarecomunali. Ma io menefrego e vi do appuntamento per il 22 presso il comune di Selargius. Aspetto anche Francesco Agus per una dotta lezione magistrale di inopportunità”. Nei giorni scorsi lo stesso Vannacci aveva fatto notizia mostrando al mare la foto di un pesce e affermando “ecco come resterà la sinistra dopo la prossima sconfitta elettorale”.