Sarroch, nuovamente operativo l’Atm di via Al Mare: “È regolarmente funzionante e disponibile per il prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay, da mercoledì scorso”.

Dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che erano costretti anche a recarsi fuori paese per le operazioni necessarie, Poste Italiane spiega: “Il dispositivo installato presso la sede di Sarroch aveva subito un guasto nella giornata di lunedì 5 maggio, per il quale Poste Italiane aveva provveduto tempestivamente a richiedere un intervento tecnico.

Il personale della società di manutenzione è intervenuto tempestivamente individuando le cause che hanno determinato l’interruzione dell’operativa del dispositivo. La natura del guasto, purtroppo, era tale da non consentire una veloce soluzione al problema e l’intervento che ha consentito il ripristino del funzionamento dell’ATM Postamat è avvenuto compatibilmente con i tempi necessari al reperimento delle parti meccaniche e di alcuni componenti del software che necessariamente dovevano essere sostituiti.

Si coglie l’occasione per ricordare che nella sola Sardegna Meridionale il servizio è garantito dalla presenza di 153 uffici postali e 107 Postamat (442 uffici postali e 262 Postamat in tutta la regione).

Una presenza capillare che, oltre a essere unica in Sardegna per una società di servizi, garantisce l’immediata presa in carico di qualsiasi eventuale criticità per assicurare la continuità dei servizi e anche in situazioni straordinarie e non prevedibili come quella descritta interviene con soluzioni e tempi compatibili con il reperimento dei materiali e l’entità dei guasti”.