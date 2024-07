Sarroch, puzza insopportabile in paese: “Gli abitanti costretti a tenere le finestre chiuse”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarroch – Puzza insopportabile in paese, richiesta di convocazione urgente della Commissione Consiliare Ambiente da parte della minoranza: “I residenti costretti a tenere le finestre chiuse”. Oggi i gruppi consiliari “Noi per Sarroch” e “Sarroch al Centro Progressisti” hanno inviato una richiesta formale di convocazione urgente della Commissione Consiliare Ambiente, per discutere di alcuni argomenti per i quali si rendono necessarie risposte immediate. “I cittadini di Sarroch lamentano da tempo una puzza insopportabile che li costringe a tenere le finestre chiuse e a limitare le uscite da casa”.

I gruppi di opposizione hanno già richiesto da tempo un incontro con la presenza del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari, che cura lo studio sulla qualità dell’aria del Comune, per discutere del report che ha redatto per l’anno 2022.

Si è inoltre richiesto di inserire all’ordine del giorno una discussione per affrontare il tema della qualità dell’acqua del mare nel nostro territorio, a seguito degli eventi che hanno determinato il divieto di balneazione il 18 luglio 2024.

“Siamo sorpresi dal silenzio del Sindaco e dell’Assessore all’Ambiente su temi così importanti che riguardano la salute dei nostri cittadini, mentre Sindaci di Comuni limitrofi per problemi analoghi hanno giustamente alzato la voce” hanno esposto Mirko Spiga, Vittorio Cois, Attilio Buonomo, Massimiliano e Salis Manuela Baire.