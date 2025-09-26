Nemmeno il Comune è rimasto indifferente e attraverso i social ha comunicato: “Nella mattina di oggi, l’Amministrazione Comunale ha richiesto ai vertici di Sarlux adeguate spiegazioni su quanto accaduto nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2025, sottolineando inoltre che è inaccettabile che episodi di questo genere avvengano senza un adeguato preavviso o, in caso di imprevedibilità, una immediata successiva comunicazione alla popolazione locale che ospita l’impianto.
Riteniamo infatti che sia doveroso da parte dell’azienda fornire informazioni chiare sulle cause dell’evento, sulle contromisure adottate, sullo stato di sicurezza degli impianti e su eventuali altri motivi di pericolo per i cittadini.
Restiamo in attesa delle risposte ai nostri quesiti per le valutazioni del caso”.
L’impianto è ora pienamente operativo e la marcia prosegue in modo regolare”.
Nessun altro riferimento o comunicazione, insomma, in merito alle torce che per ore hanno illuminato il cielo e addensato l’aria: “I cittadini hanno ancora una volta respirato fumi e miasmi senza alcun preavviso, senza sirene, senza allerta senza una parola chiara” ribatte il comitato.