Riteniamo infatti che sia doveroso da parte dell’azienda fornire informazioni chiare sulle cause dell’evento, sulle contromisure adottate, sullo stato di sicurezza degli impianti e su eventuali altri motivi di pericolo per i cittadini. Restiamo in attesa delle risposte ai nostri quesiti per le valutazioni del caso”.

Ciò che ha fatto tremare i residenti non è stato il rumore emesso bensì la densa colonna di fumo che ha invaso l’aria del territorio: così questa mattina il Comitato civico a sostegno dell’ambiente e della salute di Sarroch ha esposto, per l’ennesima volta, le preoccupazioni a riguardo.Nemmeno il Comune è rimasto indifferente e attraverso i social ha comunicato: “Nella mattina di oggi, l’Amministrazione Comunale ha richiesto ai vertici di Sarlux adeguate spiegazioni su quanto accaduto nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2025, sottolineando inoltre che è inaccettabile che episodi di questo genere avvengano senza un adeguato preavviso o, in caso di imprevedibilità, una immediata successiva comunicazione alla popolazione locale che ospita l’impianto.

La società ha pubblicato un comunicato in cui ha spiegato che è stato necessario riavviare l’impianto: “A seguito di un disservizio tecnico alla strumentazione del COBOILER, che ha comportato la fermata transitoria dell’impianto FCC, si comunica che le operazioni di riavviamento delle due unità si sono concluse questa mattina.L’impianto è ora pienamente operativo e la marcia prosegue in modo regolare”.

Nessun altro riferimento o comunicazione, insomma, in merito alle torce che per ore hanno illuminato il cielo e addensato l’aria: “I cittadini hanno ancora una volta respirato fumi e miasmi senza alcun preavviso, senza sirene, senza allerta senza una parola chiara” ribatte il comitato.