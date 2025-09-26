Assemini, il PEBA arriva in aula: mozione in discussione lunedi 29 settembre in Consiglio Comunale. Casula: “Abbattere le barriere significa restituire libertà. Significa permettere a tutti: persone in carrozzina, anziani, genitori con passeggino di vivere pienamente la nostra città”.

Sarà discussa nella seduta del Consiglio Comunale di Assemini del prossimo 29 settembre la mozione per l’adozione del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, presentata dal consigliere comunale Alessandro Casula (Partito Democratico).

Il PEBA è uno strumento previsto dalla legge per pianificare la rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e comunicative presenti negli spazi pubblici, e rappresenta un tassello fondamentale per garantire l’accessibilità, la dignità e l’autonomia delle persone, in particolare di chi vive condizioni di disabilità.

“L’adozione del PEBA è una misura che punta a trasformare Assemini in una città più giusta, più inclusiva e capace di non lasciare nessuno indietro”.