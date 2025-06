Tante persone hanno voluto abbracciare un’ultima volta l’elettricitsta 55enne Salvatore Piras, morto in un incidente sulla 195 sabato pomeriggio. La chiesa di Santa Vittoria a Sarroch ha accolto parenti, colleghi e amici distrutti da una morte così prematura e improvvisa.

Anche Villaperuccio si è stretta attorno alla famiglia ed in particolare alla moglie, vigilessa del comune e ai 2 figli: “L’Amministrazione Comunale, i Dipendenti Comunali e tutta la Comunità di Villaperuccio esprimono il proprio cordoglio e si uniscono al dolore della Vigilessa del Comune di Villaperuccio Maria Di Leonora, del figlio Emanuel e della figlia Chiara per l’improvvisa scomparsa del marito e padre Salvatore Piras “, si legge in un post social.

Per l’ultimo viaggio è stato scelto anche scelto di dedicare una canzone al 55enne, “Canzone per un’amica” dei Nomadi scritta da Francesco Guccini che parla di una ragazza deceduta in un incidente stradale.

“Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, Voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi”, conclude lo splendido brano. Parole toccanti e indelebili per un uomo amato che è andato via troppo presto.