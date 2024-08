Sarroch, inaugurato il ciclodromo dopo i lavori di restauro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato 24 agosto, in occasione dell’evento sportivo “Ciclodromo in festa” organizzato dalla Scuola ciclismo ASD Veloclub Sarroch e della gara, è stato inaugurato il ciclodromo comunale che nell’ultimo periodo è stato interessato da grandi lavori di restauro. “Era da tanti anni – afferma il Sindaco Angelo Dessì – che il Veloclub Sarroch aspettava questo restyling del ciclodromo, la cui situazione era abbastanza malconcia. Siamo felici di aver mantenuto l’impegno preso e di inaugurare oggi il lavoro svolto insieme alla società sportiva. Con grande orgoglio mettiamo questa struttura sportiva a disposizione del Veloclub, dei bambini, degli atleti e della cittadinanza”. A fronte di un investimento pari a 200 mila euro, i lavori hanno previsto il rifacimento dell’asfalto del ciclodromo, nonché l’asfaltatura dell’ingresso e dei parcheggi; la realizzazione di un’area gincana e l’installazione delle tribune. “Non è semplice portare avanti progetti e appalti – spiega Umberto Russo, Assessore ai Lavori Pubblici – Noi abbiamo preso un impegno l’anno scorso, quando siamo venuti qui a fare un sopralluogo. C’è voluto 1 anno per progettare, appaltare e ultimare i lavori e oggi, a un anno dall’impegno preso, siamo felici di presentare una struttura idonea al Veloclub Sarroch”. L’inaugurazione coincide con i 40 anni del Veloclub Sarroch, a cui l’Amministrazione Comunale fa i migliori auguri per il futuro dell’associazione.