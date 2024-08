Violento schianto sulla Ss 291, 5 feriti: una ragazza di Cagliari in gravi condizioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gravissimo incidente sulla Ss 291, all’uscita di Alghero. Due auto si sono scontrate frontalmente: si tratta di una Honda con a bordo dei turisti e di una Toyota Yaris com al volante una ragazza di ventisei anni di Cagliari. Ad avere la peggio è stata proprio lei ad avere la peggio: si trova all’ospedale di Sassari in gravi condizioni, nel reparto di Rianimazione. Due degli altri quattro feriti non sono gravi e hanno scelto autonomamente di andare all’ospedale di Alghero per farsi visitare. Sul posto è intervenuta la squadra 10A del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero: i pompieri hanno estratto tutti i feriti dalle lamiere con cesoie e divaricatori.

Per la complessità dell’intervento è stato richiesto l’ausilio di una squadra dalla sede centrale di Sassari. Sul posto anche la polizia Stradale e i carabinieri.