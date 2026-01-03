Fumo denso oggi pomeriggio dalle torce della Saras dovuto ad un guasto alle linee elettriche collegato al blackout avvenuto alcuni giorni fa. Diverse le segnalazioni di chi, passando dalla zona, ha potuto vedere in modo chiaro l’accaduto.

Lo spiega la stessa Sarlux attraverso una nota ufficiale.

“A seguito del blackout dei giorni scorsi, una delle due linee elettriche che alimentano il sito è stata sottoposta ad un intervento di manutenzione straordinaria” si legge nella nota ufficiale della Sarlux. “La linea in servizio, ha registrato un guasto transitorio ad un trasformatore di alta tensione, che ha generato il temporaneo impatto visivo delle torce.

Gli impianti stanno progressivamente tornando gradualmente a regime, seguendo tutte le procedure operative di sicurezza previste”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Comune di Sarroch, che attraverso la sua pagina istituzionale ha fatto sapere che il sindaco Dessì ha chiesto un incontro con l’azienda:

“Alla luce del nuovo disservizio registrato, che fa seguito al blackout dei giorni scorsi, il Sindaco Angelo Dessì ha formalmente richiesto un incontro all’Amministratore Delegato di Saras–Sarlux, Ing. Carlo Guarrata, per approfondire le cause di questi ripetuti episodi e comprendere quali soluzioni siano in corso di adozione”.