Sarroch festeggia la promozione della squadra femminile: le ragazze del volley conquistano tutti.

Un traguardo che va oltre il semplice risultato sportivo: la formazione femminile della Polisportiva Sarroch conquista la promozione al termine di una stagione costruita con lavoro quotidiano, passione e un obiettivo chiaro. Dare forma a un progetto solido, capace di valorizzare il settore femminile e offrire alle atlete un ambiente in cui crescere davvero.

La squadra nasce con l’idea di costruire qualcosa di duraturo, basato su un contesto positivo e stimolante, dove ogni ragazza potesse sentirsi parte di un percorso, non solo sportivo ma anche umano. Il gruppo è formato per metà da giovani atlete provenienti dal settore giovanile, e per l’altra metà da giocatrici più esperte che hanno deciso di sposare e sostenere il progetto, mettendosi a disposizione con entusiasmo e responsabilità.

Una stagione affrontata con impegno, determinazione e continuità, che ha permesso alla squadra di crescere e raggiungere un obiettivo meritato, costruito giorno dopo giorno con serietà.

Nel corso dell’anno, due atlete si sono distinte con esperienze di rilievo: Sara Betti ha partecipato ai collegiali del Club Italia del Centro, mentre Michela Foscarini è stata convocata per il Regional Day in occasione dell’allenamento del Club Italia del Centro in Sardegna. Due opportunità importanti, che arricchiscono il loro percorso personale ma portano anche stimoli e consapevolezza al resto del gruppo. Insieme a loro, anche Sofia Tanda, Anna Hallier e Sofia Caboni sono state protagoniste della stagione, dimostrando buone capacità e confermando la volontà della società di puntare con fiducia sulle nuove generazioni.

Il roster della promozione: Sofia Tanda (Palleggiatrice)

Aurora Demurtas (Palleggiatrice)

Anna Hallier (Palleggiatrice)

Sonia Demurtas (Schiacciatrice)

Giulia Loi (Schiacciatrice)

Sara Betti (Schiacciatrice)

Sara Pusceddu (Schiacciatrice)

Sofia Caboni (Schiacciatrice)

Nicole Musio (Schiacciatrice)

Claudia Lugas (Opposto)

Giorgia Sainas (Opposto)

Greta Carraro (Centrale)

Giorgia Mura (Centrale)

Michela Foscarini (Libero)

Giulia Orrù (Libero)

Staff tecnico e dirigenziale: Allenatore: Matteo Cogoni

Vice Allenatore: Mattia Rossi

Dirigente Accompagnatore: Valeria Pinna

Questa promozione rappresenta un passaggio importante per il progetto femminile della Polisportiva Sarroch. Le basi costruite durante questa stagione, tra giovani promesse e figure più esperte, lasciano ben sperare per il futuro, in linea con la volontà della società di continuare a valorizzare e rafforzare il movimento femminile, integrandolo sempre più nel percorso sportivo globale societario.Sarroch, rinvenuto in difficoltà all’interno del terminal della raffineria della Saras un esemplare adulto di Caretta caretta: si chiama Ercole. Il personale ha immediatamente allertato CRTM Laguna di Nora che ha preso in carico il paziente ferito.

Michele Bottero e i colleghi del personale di attracco sono coloro che hanno salvato l’animale, hanno subito allertato e trasportato Ercole ferito presso la Capitaneria di Porto.

“La tartaruga, un bel esemplare di circa 40 kg, ha una frattura sul carapace causata dall’impatto con un’imbarcazione che per fortuna non ha provocato danni irreversibili a livello motorio.

Ercole ha iniziato la terapia antibiotica e riabilitativa in vasca e confidiamo di darvi presto buone notizie” ha comunicato “Laguna di Nora.