La festa di Santa Vittoria entra nel vivo, tra sacro e profano bandierine e luminarie sono appese in paese in onore della Santa tanto amata. Un ricco programma religioso che, tra messe e processione, raccoglierà i fedeli di giorno e la sera, dai Collage, Sandro Murru a Pino e gli anticorpi, gli spettacoli animeranno il folto pubblico.

Ma, a differenza delle altre feste, nessun botto verrà fatto brillare in aria: prima gli animali, insomma. Un udito troppo sensibile e la paura per quei rumori troppo forti sono, infatti, causa di danni e sofferenze che possono essere benissimo evitate rinunciando allo spettacolo pirotecnico.



è attivo nel campo della protezione animalista, attraverso il Comando di Polizia Locale, per attuare una tutela degli animali e dell’ambiente. Il Comando di Polizia Locale di Sarroch rappresenta un costante riferimento per i cittadini, fungendo da centro permanente di coordinamento comunale per poter affrontare più agevolmente e con successo tutte le problematiche relative agli animali da affezione presenti sul territorio comunale e favorire, allo stesso tempo, il benessere degli animali, la corretta convivenza tra animali e cittadini e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica”. È la volontà del Comune che lo impone: ammirato da tanti per questa decisione, con apposito protocollo è stato istituito il divieto dei botti per proteggere i più fragili, compresi i 4 zampe.“Il Comune di Sarroch, nell’ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi in materia, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ecosistema territoriale, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale” si legge nel sito del Comune. “Riconosce a tutte le specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. Il Comune di Sarroch, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli e indifese.Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali presenti nel proprio territorio.Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza. Il Comuneè attivo nel campo della protezione animalista, attraverso il Comando di Polizia Locale, per attuare una tutela degli animali e dell’ambiente. Il Comando di Polizia Locale di Sarroch rappresenta un costante riferimento per i cittadini, fungendo da centro permanente di coordinamento comunale per poter affrontare più agevolmente e con successo tutte le problematiche relative agli animali da affezione presenti sul territorio comunale e favorire, allo stesso tempo, il benessere degli animali, la corretta convivenza tra animali e cittadini e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.