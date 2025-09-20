Intervento dei Vigili del fuoco, alle 3:50 circa di questa notte, per un incendio di due auto in sosta in via Tiepolo a Cagliari.

Sul posto due squadre di pronto intervento della centrale operativa del Comando di viale Guglielmo Marconi .

Gli operatori con un’autopompa e il supporto di un’autobotte hanno delimitato l’area, spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza di una tubazione della rete per la fornitura del gas di città, lesionata a causa dell’irraggiamento delle fiamme.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei tecnici della ditta di distribuzione del gas per il ripristino della tubazione.

Non si registrano persone coinvolte.

Sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.