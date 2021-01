Sarroch, due bimbi della primaria positivi al covid: il Sindaco chiude la scuola

Sarroch – Due bimbi della scuola primaria positivi al covid-19: il sindaco Mattana dispone la chiusura sino al 5 febbraio.

“Ci è stato comunicato che tre nostri concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono risultati positivi al coronavirus e sono attualmente in buone condizioni di salute in isolamento fiduciario presso la loro abitazione. Poiché due componenti del nucleo familiare sono alunni della Scuola Primaria Fermi – spiega il primo cittadino Salvatore Mattana – in accordo con il Dirigente Scolastico ed a fini precauzionali per evitare una diffusione del contagio, vista la potenziale situazione di pericolosità, è in fase di adozione una apposita ordinanza sindacale di chiusura del plesso scolastico Fermi da lunedì 1 febbraio a venerdì 5 febbraio”.

Il sindaco aggiunge che “come da accordi con la Direzione Scolastica, sarà garantita per tutte le classi del pesso la didattica a distanza fin da lunedì 1 febbraio”.

“Visto il momento delicato che attraversiamo, vi invito ancora al rispetto scrupoloso delle prescrizioni sul distanziamento fisico, sull’uso costante della mascherina e sull’igienizzazione continua delle mani”.