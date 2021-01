Sardegna in zona arancione, il Tar al Ministero della Salute: “Chiarite il motivo”

Sul ricorso al Tar presentato dal Presidente della Regione Christian Solinas contro la decisione del Ministero della Salute di prorogare di un’altra settimana la permanenza della Sardegna in zona arancione, si è espresso il presidente del Tribunale Amministrativo della Sardegna, Dante D’Alessio. Che chiede attraverso un decreto pubblicato oggi, ai fini di decidere in merito al ricorso, “di acquisire dal Ministero della Salute una sintetica relazione, con i relativi atti, contenente chiarimenti sulle ragioni che hanno determinato la permanenza della Regione Sardegna per un’altra settimana in zona arancione, anche nel confronto con i dati riguardanti le altre Regioni”.

E ancora: “Sui criteri automatici, o con margini di discrezionalità, seguiti per l’assegnazione alle Regioni di una colorazione, anche in sede di aggiornamento (come quello che è stato fatto il 29 gennaio), nonché sulla valutazione (automatica o discrezionale) sul numero dei giorni minimi di valutazione favorevole necessari per il passaggio in una colorazione meno restrittiva; sulle valutazioni eventualmente fatte sui dati trasmessi dalla Regione Sardegna ai fini di ottenere il reinserimento in zona gialla, anche con riferimento all’attivazione dei nuovi posti di terapia intensiva”.

E ordina al Ministero della Salute, di fornire i chiarimenti richiesti e gli atti relativi entro le ore 15 di lunedì 1 febbraio.

Staremo a vedere.