Brutto incidente questa sera intorno alle ore 17:30 sulla SS 195 bis, nel territorio del Comune di Sarroch, per un incidente stradale. Un’auto, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada e si è ribaltata.

La squadra vigili del fuoco giunta sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza della zona, alla stabilizzazione del mezzo ed all’estricazione di una persona rimasta intrappolata nell’abitacolo per consegnarla alle cure del personale sanitario.

Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco ed al personale sanitario, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.