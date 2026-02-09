Il paese si ritroverà alle 15,30 nella chiesa di San Sebastiano e si stringerà a papà Massimo, a mamma Cristina e a tutta la famiglia per far sentire affetto e calore in questo momento di drammatico dolore. Ci saranno anche i suoi amici che sabato sera si sono ritrovati in piazza IV Novembre: hanno acceso un lume in memoria di Paolo e per fare i conti con le avversità della vita che, troppo presto, li ha messi a dura prova.

Paolo viaggiava a bordo di una Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. È stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorritori che, in tutti i modi, hanno tentato di rianimare il ragazzo.