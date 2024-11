Sarroch, arriva la luce nella galleria della Strada Statale 195: finalmente è illuminata e più sicura

Dopo un lungo e complesso iter, l’illuminazione della galleria sulla 195 è ora attiva, garantendo, così, una maggiore sicurezza per tutti coloro che la attraversano. L’intervento ha richiesto tempi significativi per individuare l’area adatta alla nuova cabina elettrica, per connetterla alla rete e completare tutte le autorizzazioni necessarie.

Il Sindaco Angelo Dessì, che fa parte anche del Consiglio di Amministrazione del CACIP, ha commentato: “Negli ultimi tempi, abbiamo intensificato le interlocuzioni con Enel per fare in modo che si portasse a compimento tutto l’iter per illuminare questa galleria, dall’individuazione dell’area per la cabina fino all’allacciamento e alle autorizzazioni. Continueremo a sensibilizzare gli enti competenti affinché siano assicurati gli interventi per continuare a migliorare la sicurezza di questo tratto di strada, fondamentale per i nostri cittadini”.

Una richiesta da parte dei cittadini e degli automobilisti, che ogni giorno percorrono la statale, che andava avanti da tempo. Tante, troppe le insidie che caratterizzano la trafficata arteria, compresa quella degli animali selvatici che, spesso, impattano contro le vetture in corsa. Ora l’illuminazione è attiva e garantita, un tassello che si aggiunge all’ammodernamento della statale.

Sarroch – Arriva la luce nella galleria della Strada Statale 195: finalmente è illuminata.