Sardegna, una pioggia di 670 miliioni con la variazione di bilancio: ecco dove andranno i soldi della Regione

Il vicepresidente e assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, interviene a seguito dell’approvazione della Legge di Variazione del Bilancio 2024-2026 con lo stanziamento di oltre 670 milioni di euro.

“Una Legge che dà risposte alle richieste dei cittadini sardi. Abbiamo approvato oggi interventi necessari – ha dichiarato l’assessore Meloni – utilizzando sia l’avanzo di amministrazione, pari a circa 530 milioni, che ulteriori risorse, per circa 140 milioni di euro per proseguire il percorso che questa Amministrazione ha intrapreso fin dal suo insediamento. Grazie alla disponibilità del Consiglio regionale e al lavoro degli uffici del Bilancio, ma anche di tutti gli Assessorati, introduciamo misure importanti in ambito sanitario e sociale, a favore degli Enti locali e del sistema produttivo regionale”.

Importanti le variazioni apportate al Disegno di Legge, con il confronto e il supporto del Consiglio regionale, che hanno visto incrementare il Fondo unico per gli Enti Locali di 10 milioni di euro (in aggiunta ai 40 già previsti), e il finanziamento di oltre 65 milioni di euro ai Comuni di tutta l’isola, con importanti e necessari investimenti. Sono state destinare 15 milioni di euro al fondo di perequazione del trattamento salariale del personale in ambito sanitario della Regione. Gli emendamenti hanno definito lo scorrimento di graduatorie relative al settore apistico con 2,5 milioni di euro e diversi stanziamenti in campo sociale e sanitario, con oltre 2 milioni in incremento al fondo per non autosufficienti nel programma “Ritornare a casa PLUS”, stanziati 2,5 milioni per interventi a sostegno degli affetti dalla Fibromialgia e 3,5 milioni nel triennio per borse di studio degli specializzandi in area sanitaria non medica. Stanziati, infine, 8 milioni di euro per interventi di sostegno a seguito dei recenti eventi alluvionali nel sud Sardegna

“La variazione di bilancio è volta a dare risposte immediate ai territori, premessa del lavoro di programmazione che stiamo portando avanti in questi mesi con la redazione del Piano Regionale Strategico e la manovra 2025/2027. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e soprattutto dei tempi rapidi, grazie a maggioranza e minoranza che hanno saputo cogliere l’importanza di poter utilizzare le risorse a disposizione quanto prima e dare risposte alle tante emergenze”, ha concluso l’assessore Meloni.

Interventi più significativi della Legge

Sanità Copertura disavanzo delle Aziende Sanitarie + 161 milioni di euro

Cofinanziamento progetti sanitari PNRR + 12 milioni di euro

Fondo perequativo per il personale in ambito sanitario + 15 milioni di euro

annui

Sociale Programma Ritornare a casa PLUS + 2, 2 milioni euro

Incremento risorse Reis + 5 milioni di euro

Enti Locali Incremento Fondo unico + 50 milioni di euro

Interventi a favore degli enti locali + 65 milioni di euro

Emergenze Interventi sostegno recente alluvione nel sud Sardegna + 8 milioni di euro

Lavori pubblici Scorrimento graduatorie per la riqualificazione dei centri urbani + 37,2 milioni di euro

Messa in sicurezza edifici in pericolo di crollo + 4 milioni euro

Completamento rete ciclabile regionale + 7,5 milioni di euro

Manutenzione strade provinciali e metropolitane + 30 milioni di euro

Incremento per il sostegno ai canoni di affitto per famiglie a basso reddito

+ 12 milioni di euro

Investimenti su reti fognarie e depurazione + 10,3 milioni di euro

Scorrimento graduatorie per riqualificazione e manutenzione Chiese

+1,2 milioni di euro

Trasporti Metropolitana leggera di Cagliari e integrazione risorse ARST + 16 milioni di euro

Contribuito per interventi sulle linee ferroviarie + 15 milioni di euro

Istruzione Borse di studio + 7,4 milioni di euro

Progetto Iscola per manutenzione edilizia scolastica + 20,1 milioni di euro

Integrazione fondo per l’università + 8,2 milioni di euro

Trasferimento a comuni per servizio scuolabus + 2,8 milioni di euro

Agricoltura Investimento sulle reti idriche + 10 milioni di euro

Piano regionale di bonifica e sostegno ai Consorzi di bonifica + 16 milioni di euro

Sostegno alle imprese agricole, zootecniche + 3 milioni di euro

Interventi sulla Blue tongue + 1 milioni di euro

e 12,5 milioni di euro a disposizione nel Bilancio di LAORE

Interventi a favore delle imprese apistiche + 2,5 milioni di euro

e 8 milioni di euro a disposizione nel Bilancio di LAORE

Industria Bando PIP + 15 milioni di euro

Innovazione Investimenti in sicurezza cibernetica + 30 milioni di euro

Ambiente Premialità raccolta differenziata + 6 milioni di euro

Prevenzione fitosanitaria della sughera + 2,7 milioni di euro

Interventi per parchi e aree marine protette + 2 milioni di euro

Cultura Interventi per attività di musei e teatri + 6,4 milioni di euro