Sarroch, addio a Sergio Dessì, 53 anni, il 19 agosto era stato colto da un malore improvviso davanti al market: ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Si era accasciato in terra a causa di un ictus il 53enne deceduto dopo 8 giorni dal malore: i presenti erano subito intervenuti per prestare i primi soccorsi, in seguito era giunta un’ambulanza e anche l’elisoccorso che lo aveva trasportato in ospedale. Purtroppo, però, il suo cuore ha cessato di battere. In paese in tanti ricordano con affetto l’uomo e domani si stringeranno alla famiglia che, nella parrocchia di Santa Vittoria, saluteranno Sergio Dessì.