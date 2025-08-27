Cagliari, allarme ratti a Monteclaro. La segnalazione arriva da Roberta, che racconta un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante all’interno del parco cittadino, frequentato ogni giorno da famiglie, sportivi e bambini. “Inizialmente i topi si muovevano lungo un muro di cinta, passando da un cespuglio all’altro. Poi, un paio di giorni fa, mentre facevo stretching in una panchina sotto un albero all’ingresso di via Liguria, ne è caduto uno quasi addosso a me. Subito dopo, lungo i sentieri pavimentati, abbiamo incontrato altri roditori che camminavano accanto a noi senza nemmeno scansarsi: ce ne sono veramente parecchi”. “È più frequente all’imbrunire che girino indisturbati, nelle ore di luce se ne vedono meno ma al tramonto è un’invasione”, denuncia la cittadina, sottolineando il rischio per chi si sdraia nei prati e soprattutto per i bambini che giocano nell’area verde. Un problema di igiene e sicurezza che richiede interventi urgenti, perché la presenza massiccia di ratti in un parco pubblico non può essere tollerata.