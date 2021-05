Ufficiale, dal primo giugno Sardegna in zona bianca e senza coprifuoco

Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca, in queste regioni non ci sarà il coprifuoco. È la decisione presa nella cabina di regia. La notizia è dell’Agi.

Nelle regioni in zona bianca varranno solo le regole di comportamento, tra cui l’obbligo della mascherina e di rispettare il distanziamento. Per quanto riguarda la zona gialla si prevedono riaperture e graduale abolizione del coprifuoco.