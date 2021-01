Sardegna, Zoffili (Lega): “Sopralluogo a Nuxis, valorizzare grotta di Acquacadda”

“La grotta di Acquacadda. Guardate che splendore. Siamo a Nuxis, in Sardegna. Questo sito di scavi archeologici ha bisogno di attenzioni da parte dello Stato. Settimana scorsa ho fatto un sopralluogo qui e, tornato in Parlamento, ne ho subito parlato al nostro ex sottosegretario e capo del dipartimento Cultura della Lega Lucia Borgonzoni con cui stiamo studiando le azioni più efficaci per poterlo valorizzare. Grazie al consigliere regionale Michele Ennas, ai consiglieri comunali Simone Secci e Roberto Curreli, responsabile dello Speleo Club che mi hanno fatto conoscere questa meraviglia. La storia e la cultura non devono andare in lockdown”.

Così su Facebook Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna.