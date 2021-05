Sardegna, Zedda affonda Solinas: “Ultimi in Italia per i vaccini, primi nelle poltrone: così si mette a rischio la vita delle persone”

Ultimi per vaccini, primi per poltrone. La Sardegna è l’ultima Regione in Italia per dosi di vaccino somministrate. Massimo Zedda non ci sta e lancia l’allarme: “Questo non solo mette a rischio la vita delle persone non vaccinate e potrebbe determinare una nuova ondata di contagi, ma rischia di pregiudicare la stagione estiva e i sacrifici fatti fin ora”.