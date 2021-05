“AIUTIAMO LEOPOLDO A NON VIVERE PIÙ IN UNA CANTINA.”

L’APPELLO DI SIMONA A RADIO ZAMPETTA SARDA.

CONDIVIDIAMO PER TROVARE UNA FAMIGLIA CHE LO AMI!

Il nostro Leopoldo cerca ancora casa, non posso più tenerlo in una cantina, cerco in attesa di una famiglia che lo voglia con tutto il cuore uno stallo casalingo, aiutateci ad aiutarlo. Info al 3315385896

Non so dove metterlo in attesa di una buona adozione. Leo e’ un micio di 5/6 anni recuperato in strada molto malconcio, è stato sterilizzato e testato risultando FIV e FELV negativo ..lo abbiamo sverminato e adesso finalmente è pronto per una nuova vita!!!

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino #canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove