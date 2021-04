Sardegna, trovato il cadavere in casa: muore il titolare di una nota pasticceria, aveva 47 anni

Sardegna, trovato il cadavere in casa: muore il titolare di una nota pasticceria, aveva soltanto 47 anni. La tragedia è avvenuta a Sassari, la vittima è Antonio Fara, molto conosciuto in città anche per la sua attività commerciale. Il suo cadavere è stato trovato nell’abitazione di via Livorno, dove sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati dal nipote che non lo aveva visto arrivare alla testa. Dai primi rilievi effettuati daLla Polizia Scientifica sono emerse lesioni alla testa: si indaga per capire la sua morte, senza escludere al momento nessuna ipotesi. Sul posto anche i carabinieri del Ris.