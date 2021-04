Lutto nel mondo del commercio a Cagliari, è morto a 83 anni Carlo Sanna

Lutto nel mondo del commercio cagliaritano. È morto, a 83 anni, Carlo Sanna. Per decenni ha gestito uno dei negozi più famosi di via Garibaldi, soprattutto nei tempi d’oro del commercio. A ricordarlo, con le lacrime agli occhi, sono i suoi ex colleghi, con in testa Paolo Angius, presidente onorario dell’associazione Strada Facendo, che ha pubblicato un post in ricordo di Sanna: “Cari colleghi, questa notte ci ha lasciato Carlo Sanna, storico commerciante della città di Cagliari e di Via Garibaldi. Ricorderete tutti la celebre valigeria Di Varese situata difronte alla farmacia Podda. Carlo è stato per tanti anni il tesoriere della prima associazione della via Garibaldi, dirigente Confesercenti, nonché consigliere circoscrizionale del centro storico nelle file della allora nascente Forza Italia. Tra le Sue passioni ricordiamo la fotografia”.

“In questo momento di dolore ci stringiamo alla sua famiglia ed in particolare a sua moglie Daniela Baioni che in questi ultimi anni lo ha amorevolmente curato”: