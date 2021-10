Al via da oggi in Sardegna le prenotazioni per le terze dosi di vaccino anti Covid

Comincia oggi in Sardegna la campagna per la terza dose di vaccino anti-Covid alle categorie fragili, tra le 20mila e le 25mila persone. I pazienti immunodepressi possono da oggi scegliere il luogo tra quelli disponibili in cui sottoporsi all’iniezione, mentre chi non può spostarsi da casa può contattare il medico di base. La prenotazione potrà essere fatta sul sito del governo, attraverso il call center oppure alle Poste o attraverso i portalettere. Come nel resto d’Italia, i cittadini interessati a questa prima fase sono quelli che hanno subìto un trapianto o ne sono in attesa, i malati oncologici, i dializzati e i malati di aids.