Addio all’estate mediterranea, almeno per qualche giorno la colonnina di mercurio supererà i 40 gradi.

A detta degli esperti del meteo ci aspetta una torrida settimana: il vento di maestrale di questi ultimi giorni sarà solo un ricordo. Protagonista assoluto sarà l’anticiclone africano che riscalderà in particolar modo il sud dello stivale: in Sardegna, saranno le zone interne a soffrir maggiormente il caldo. Anche a Cagliari, però, sono previste alte temperature che metteranno a dura prova chi già è stanco di questa anomala estate.