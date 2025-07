“Quando muore un bambino di 10 anni il lutto è condiviso”: con queste parole la comunità si prepara per il funerale di Alessandro Sagheddu, prematuramente scomparso a causa di una malattia.

Alle ore 16 nella Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù verrà celebrata la Santa Messa. Il piccolo “adorava Sanluri Stato, qui trascorreva il suo tempo a occuparsi della sua pony e due mesi fa ha ricevuto il Sacramento della Prima Comunione” ricordano i cittadini.

“In questo momento di profonda tristezza la comunità di Sanluri è vicina alla mamma e al papà e alla famiglia” ha espresso il Comune. In questi giorni sono stati tanti i messaggi rivolti al bambino amato da tutti. Una notizia, quella della sua scomparsa, che ha destato profondo dolore. Questo pomeriggio l’ultimo saluto al piccolo, grande guerriero volato via troppo presto.