Sardegna, sorpresi in cinque in un capannone a mangiare e bere: multati

Cinque giovani, tra i 24 e i 37 anni, sono stati sorpresi ieri dai carabinieri di Aritzo alle 22:30 in un capannone. In barba alle norme anti coronavirus si erano riuniti per una cena e consumavano cibo bevande violando il divieto di assembramento e il coprifuoco. Sono stati sanzioni per non aver rispettato le misure di contenimento dei contagi da “Covid-19” in zona rossa.

Analoga contestazione è stata fatta a tre uomini, di età compresa tra 42 e 72 anni, che nel tardo pomeriggio, nei pressi di un bar del centro, violavano il divieto di assembramento.