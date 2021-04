Salvatore, morto ad Ajaccio per un malore fatale: parte una raccolta fondi per riportarlo in Sardegna

Salvatore Paolo lavorava come cuoco e pizzaiolo in Corsica ma il primo aprile un arresto cardiaco gli è stato fatale. A Radio CASTEDDU la zia Annarita lancia un appello: “Abbiamo una sorta di difficoltà, di disagio a parte il lutto cioè quello di non poter riuscire a riportarlo in Sardegna”. Per l’uomo è partita, quindi, una raccolta fondi.

Per chi volesse contribuire, può contattare questo numero di telefono: 3911274129.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

