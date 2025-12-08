Le polemiche nella maggioranza regionale esplodono dopo le dichiarazioni di Armando Bartolazzi, ormai vicino alle dimissioni dal ruolo di assessore alla Sanità, dimissioni che sono conseguenza di un vero e proprio siluramento politico. A innescare la miccia sono state le sue accuse alla coalizione, seguite dalle prese di posizione del Partito Democratico e della presidente Alessandra Todde.

“La realtà ha superato l’immaginazione, la sanità è totalmente fuori controllo e nel campo largo volano gli stracci”, attacca Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, che commenta duramente il clima di frattura interna alla maggioranza.

“La Todde dice “ci metto la faccia”, il PD chiede un interim brevissimo, Bartolazzi accusa la maggioranza di pensare solo alle poltrone: neppure il più pessimista avrebbe immaginato, dopo 20 mesi di legislatura, una situazione istituzionale così indecorosa, impantanata tra pressappochismo e improvvisazione”, prosegue Piga, che punta il dito sul caos politico attorno alla delega più delicata della Giunta.

Il meloniano mette in dubbio anche le tempistiche per l’approvazione della legge finanziaria, prevista entro il 31 dicembre: “Altro che varare la finanziaria in tempo. Da quello che emerge, il PD non si fida della Todde. La legislatura è a un bivio: la presidente verifichi i numeri in maggioranza prima di entrare in aula”.

Il caso sanitario riaccende così la tensione all’interno della coalizione, mentre resta incerto il futuro della guida dell’assessorato e la tenuta politica della Giunta.