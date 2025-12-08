Salve, per chi ancora non mi conoscesse, sono Alessandro Cocco, titolare del negozio Al Kok Abbigliamento. Da oltre trent’anni lavoro nel mondo della moda, che ho approfondito negli anni grazie a corsi di visual merchandising, personal shopping e organizzazione degli spazi.

Oggi sono pronto a portare questa esperienza direttamente nelle vostre case con un obiettivo chiaro: trasformare il vostro armadio in uno spazio ordinato, funzionale e cucito su misura per voi.

Viviamo in un’epoca frenetica, in cui la gestione del guardaroba passa spesso in secondo piano.

Proprio da questa esigenza nasce il mio nuovo servizio di Professional Organizer, pensato per chi vuole ritrovare serenità, praticità e bellezza nella routine quotidiana.

Uno dei passaggi fondamentali è il decluttering, un percorso guidato in cui, insieme alla cliente, selezioniamo i capi da conservare e quelli che invece è arrivato il momento di lasciare andare.

In vista delle feste, ho deciso di lanciare questo servizio anche come regalo di Natale unico e sorprendente: un dono utile, elegante e davvero inaspettato, perfetto per chi desidera iniziare il nuovo anno con ordine, leggerezza e un armadio completamente rinnovato.

Affidarsi a un Professional Organizer significa molto più che avere un armadio in ordine: vuol dire trovare subito ciò che serve ogni mattina, sfruttare al meglio lo spazio disponibile, valorizzare i capi che già possiedi imparando ad abbinarli con più facilità e alleggerire la mente grazie a un ambiente più armonioso. È anche un modo semplice per ridurre gli sprechi ed evitare acquisti impulsivi, vivendo il guardaroba in modo più rilassato e consapevole.

Per avere una valutazione personalizzata è sufficiente inviarmi foto o video del vostro

armadio al numero 345 420 5684

oppure scrivermi in direct sulla pagina Instagram

“Al kok professional organizer”