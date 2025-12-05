Doveva rivoluzionare la sanità in Sardegna con la ricetta Conte e invece sarà ils econdo assessore della giunta Todde a saltare. La cosa è nota da tempo, in queste ore dall’ambiente stesso della giunta si sta facendo in modo che la notizia inizia a filtrare, addolcita dalla promessa di una consulenza: Armando Bartolazzi, l’assessore più sotto attacco dell’esecutivo, scelto e imposto personalmente da Giuseppe Conte, lascia l’assessorato.

Ufficialmente sarà una sua scelta, dimissioni per ragioni personali e familiari. Ma, ovviamente, tutti sanno come stanno realmente le cose. La sanità andrà molto probabilmente al Pd, o comunque a una persona gradita ai dem, dopo un periodo in cui la Todde terrà l’interim più per forma che per sostanza: poi, dopo la finanziaria, i nuovi assessori con u rimpasto di giunta annunciato ma già nei fatti cominciato con l’addio del titolare dell’Agricoltura silurato dagli stessi Progressisti che l’avevano voluto.

La sanità, intanto, resta in profonda agonia: le promesse di un immediato cambio di passo finora hanno trovato zero riscontri nella realtà.