Quartucciu, dal podio scientifico al banchetto della solidarietà, Leonardo Tronci, 18 anni, lancia un appello ai giovani: “Venite anche voi, è un modo concreto per fare del bene e allo stesso tempo arricchire il proprio percorso formativo”.

Studente del Liceo classico Europeo di Cagliari, vincitore del 3° premio mondiale con EmoPet (progetto di intelligenza artificiale per l’educazione emotiva e l’apprendimento della lingua inglese con i personaggi ologrammi Fritz e Lulù), da diversi anni è anche socio junior di Arka Eventi Culturali, e sarà protagonista anche quest’anno al banchetto della raccolta fondi per la sua associazione presso un polo commerciale a Cagliari.

Durante i weekend e le pause natalizie, Leonardo confezionerà pacchetti regalo insieme agli altri volontari di Arka per sostenere il diritto allo studio dei minori siriani, trasformando un gesto quotidiano in un atto di solidarietà.

Il suo appello è rivolto ai giovani come lui: “Partecipare come volontari significa vivere un’esperienza di comunità e crescita personale. Con almeno 20 ore di volontariato, anche non continuative, riceverete un certificato di partecipazione valido per l’attribuzione di CFU”.

Turni disponibili: mattina o pomeriggio. Certificato di partecipazione: valido per crediti formativi universitari (attribuzione di CFU con almeno 20 ore cumulative).

Unico requisito: essere maggiorenni.

Per essere inseriti nei turni scrivere a: [email protected] (oppure contattare Leonardo direttamente a scuola, Convitto nazionale Cagliari).

“Con Arka”, prosegue Leonardo “ci impegniamo per un Natale che regala cultura e diritti.

L’iniziativa di Arka Eventi Culturali si ispira infatti agli articoli 28, 29 e 31 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, che sanciscono il diritto all’istruzione e alla partecipazione culturale. Ogni pacchetto incartato e ogni donazione ricevuta contribuiranno a garantire ai bambini siriani l’accesso alla cultura e allo studio.

Si parte questo sabato: vi aspetto numerosi”, conclude Leonardo.