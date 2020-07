Sardegna, si torna a giocare a calcetto: via libera allo sport nella nuova ordinanza di Solinas. Ancora prima del Governo, la Regione autorizza la ripresa delle partite di calcetto nell’Isola, per la gioia dei tanti appassionati: “A decorrere dal 4 luglio 2020, è consentita la ripresa degli sport di contatto e di squadra sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto di cui alle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, si legge nel documento ufficiale trasmesso oggi dalla giunta Solinas.