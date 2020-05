Sardegna, sì all’attività motoria in Comuni diversi in tutta la Città Metropolitana di Cagliari. Arrivano nella notte diversi chiarimenti all’ordinanza di Solinas. Si può fare sport liberamente in tutti i Comuni della Città Metropolitana, che diventa di fatto come un unico territorio nel quale si può fare attività motoria. Ecco tutte le regole: “I cittadini possono svolgere attività motoria nell’ambito del proprio Comune o Città Metropolitana. La previsione dell’accompagnatore, per i minori e per le persone non completamente autosufficienti, costituisce deroga allo svolgimento individuale dell’attività motoria o sportiva, e non obbligo di accompagnamento. L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, salvo che non si tratti di persone conviventi. In caso di attività come la corsa a piedi o in bicicletta, si deve rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri; per le semplici passeggiate il distanziamento può limitarsi ad un metro. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività sportiva individuale all’aria aperta, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Gli spostamenti finalizzati all’esercizio degli sport individuali all’aria aperta sono consentiti sull’intero territorio regionale ai fini del raggiungimento dei rispettivi centri sportivi o dei luoghi di pratica degli stessi. Per gli sport individuali da praticarsi in mare è autorizzato il transito nella spiaggia e nella battigia”.