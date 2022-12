Sardegna, sequestrati 15 kg di carne e formaggi privi di documentazione sanitaria

Olbia, sequestrati 15 kg di carne e formaggi privi di documentazione sanitaria.

Nell’ambito dell’attività antifrode svolta presso la sala arrivi internazionali dell’Aeroporto “Olbia – Costa Smeralda”, i Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Olbia in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, hanno fermato e sottoposto a controllo un passeggero albanese proveniente da Tirana, via Roma Fiumicino, che deteneva nel bagaglio imbarcato in stiva, 15 kg di prodotti alimentari tra formaggio vaccino e carne di manzo, privi di etichettatura che ne attestasse l’origine, la specie, e della relativa certificazione fitosanitaria.

Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo cautelare, in attesa delle analisi igienico-sanitarie del fitopatologo dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/2031 e dal Regolamento (UE) 2017/625, per evitare l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di organismi nocivi contenenti agenti patogeni infestanti.