Giovani e ubriachi al volante, boom di denunce in una notte a Cagliari

Sette denunciati per guida in stato di ebrezza, sette patenti ritirate e punti decurtati alla patente

Durante la sera tra il 7 e l’8 dicembre 2022, in occasione della festività dell’Immacolata, la Polizia di Stato hanno eseguito l’operazione “Roadpol Alcohol & Drugs” finalizzata al contrasto delle condotte di guida sotto l’effetto di sostanza alcoliche. Il servizio delle pattuglie della sezione della polizia Stradale di Cagliari si è svolto nell’hinterland del capoluogo lungo le vie maggiormente interessate dalla movida, tra cui la Fiera di Cagliari in occasione dell’evento musicale “Seven Urban Summit”, e nelle principali arterie extraurbane della provincia.