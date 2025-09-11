La storia di Padre Mychal Judge il sacerdote che morì sotto la Torre Nord, dopo aver pregato per le persone che si stavano gettando nel vuoto .

Sono trascorsi ormai 24 anni dall’ 11 settembre 2001 , quando diciannove terroristi di al-Qaida presero il comando di quattro aerei di linea in viaggio verso la California.

I dirottatori portarono due Boeing 767 a schiantarsi contro le Torri gemelle del World Trade Center a New York il primo aereo, il volo American Airlines 11, si schiantò contro la Torre Nord, tra il 93° e il 99° piano, Il secondo, il volo United Airlines 175, colpì la Torre Sud tra il 78° e l’84° piano .

Padre Mychal Judge , accorse subito sul posto insieme a centinaia di Vigili del fuoco di New York e assistette alla morte di tantissime persone che scelsero di lanciarsi nel vuoto dai piani avvolti dalle fiamme e dal fumo pregando per loro, anche altri preti andarono sul posto, ma Mychal fu l’unico ad entrare nella Torre Nord, dove diede assoluzioni, pregò e diede assistenza fino alla morte.

Quando venne ordinata l’evacuazione dell’edificio, il francescano si rifiutò di abbandonare le centinaia di pompieri che si trovavano al suo interno , quando la Torre Sud collassò, scagliando macerie verso la Torre Nord in cui si trovava padre Mychal, il sacerdote morì colpito dai detriti, a causa di un trauma cranico con una ferita sul retro della testa. Pochi minuti prima di morire, Mychal raggiunse dei vigili del fuoco feriti e cerco’ fino all’ ultimo di portare conforto , Padre Mychal è la prima vittima registrata degli attentati , poiché il suo fu il primo cadavere ad essere stato recuperato fuori dalla Torre Nord . Nella foto , che fece il giro del mondo , il corpo del sacerdote trasportato su una sedia dai soccorritori .

Trascorsi esattamente 56 minuti dopo l’ impatto la Torre Sud crollo’ su se stessa a causa delle fiamme. Alle 10.28 anche Torre Nord collassò: scomparsero cosi’ per sempre le Torri Gemelle.

Il terzo aereo, il volo American Airlines 77, si schiantò contro il Pentagono, mentre il quarto volo, lo United Airlines 93, con cui i terroristi intendevano colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania.

Il bilancio complessivo degli attentati sara’ alla fine di 2996 morti, 6400 feriti e 24 dispersi.