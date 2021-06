Cagliari, addio alle pizzette di Bon Bon dopo 35 anni: “Il virus ci ha dato il colpo di grazia”

Era aperta dal 1986. E ora la pizzeria Bon Bon di via Paoli, celebre per i calzoni farciti, chiude per sempre. “Aspettavo l’imprenditore giusto”, dichiara il titolare Mariano Saba, “qualcuno che mi stimolasse e che mi desse fiducia. Lasciamo dopo 35 anni di attività, il virus ha dato il colpo di grazia, anche se a chiudere già ci avevo pensato per motivi personali”. Appese alle parati le foto di Maradona. “Ma tra i miei clienti c’erano Riva e famiglia, gli Orrù e Carmine Longo”, aggiunge Saba, “che amava lo spumantino alla pesca. E poi Dario Silva e il portiere Marchetti. Ricordo i bei tempi di via Paoli, quando c’era il consorzio e facevamo manifestazioni occupando tutta la strada”.

