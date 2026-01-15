Riduzione tassa di sbarco e aumento dei voli aerei abbassandone il costo: presentato un emendamento. Urpi: “La Regione finanzi 10 campi da calcio in erba sintetica in meno dove non c’è nemmeno una squadra locale e metta i soldi, abbiamo una situazione dei trasporti terrificante”.

Sono Alberto Urpi, Antonello Peru e Stefano Tunis ad aver presentato l’emendamento per la manovra finanziaria, per disporre di 65 milioni di euro suddivisi in tre anni: ridurre il costo del trasporto aereo da e per la Sardegna e compensare gli svantaggi derivanti dall’insularità è il fine che si vuole raggiungere.

15 milioni per quest’anno appena iniziato, “vediamo come va”, 20 per il 2027 e 30 milioni per il 2028,” per l’attuazione di un intervento regionale di compensazione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della Sardegna.

“Le risorse sono destinate alla compensazione, totale o parziale, dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, inclusa la quota di competenza dei Comuni sede di aeroporto, nonché al sostegno dei collegamenti aerei e alla permanenza delle compagnie aeree negli scali della Sardegna”.