Sardegna, ricorso contro il semi-lockdown: “Il virus non è un vampiro che gira solo di notte”

Parte dalla Sardegna un ricorso contro l’ultimo Dpcm del Governo Conte. A depositarlo al Tar del Lazio sono due avvocati sardi, Francesco Scifo e Linda Corrias: fanno entrambi parte del team dei “Giuristi per la legalità” (realtà composta anche dagli avvocati Alberto Appeddu, Marcello Colamatteo, Lucia Deiana e Sebastiano Cheri).

Sedici pagine con le quali chiedono “l’annullamento dell’ultimo Dpcm”. I due legali intervengono per conto di tre imprenditori sardi: Massimo Cantone, rappresentante legale della associazione sportiva dilettantistica New Club Group di Villasor, Stefano Serra, titolare della Sepolcro srl di Cagliari, che esercita l’attività di ristorazione e Andrea Caldart, rappresentante legale della Peoplefly srl di Cagliari, che esercita l’attività di brokeraggio aereo. Nel mirino dei legali finiscono soprattutto le “limitazioni orarie” e di “circolazione turistica e nazionale dall’estero”. Due tasselli del nuovo provvedimento di Conte che causerebbero “danni irreparabili”. Nei fogli spediti al Tar del Lazio si legge, oltre a riferimenti giuridici legati alla libertà personale “quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo” e la teoria secondo la quale “il Dpcm impugnato non solo è totalmente carente di istruttoria procedimentale e motivazione, ma viola persino le leggi che esso genericamente richiama come la legge 400 del 1998”, anche un riferimento ai nuovi orari “ristretti”.