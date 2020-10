Cagliari, pensionato truffato di sessanta mila euro: denunciato un cittadino svizzero

Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno denunciato per truffa un cittadino svizzero, domiciliato in Lombardia. I militari hanno accertato che l’uomo, mediante la società di consulenza di marketing di cui era rappresentante legale, ha promesso un finanziamento di 1.000.000 di euro, nonostante non fosse iscritto all’albo degli intermediari finanziari. Il suo obiettivo era appropriarsi indebitamente di 60.000 euro anticipati dal destinatario del prestito, un pensionato di 83 anni, a titolo di garanzia finalizzata all’ottenimento dello stesso.

L’esame della documentazione acquisita agli atti dell’indagine ha permesso di accertare la presenza di un bonifico di 60.000 euro effettuato dal pensionato nei confronti del consulente con la causale di garanzia per il contratto di finanziamento, cui hanno poi fatto seguito, da parte del truffatore, bonifici vero l’estero con causali generiche riguardanti consulenze in ambito immobiliare, al fine di esportare fraudolentemente i capitali anticipati dal pensionato.

Il consulente è quindi stato denunciato per aver indotto in errore il pensionato, al fine di non restituire i fondi dallo stesso anticipati, con l’aggravante, secondo la ricostruzione dei Finanzieri di aver realizzato la truffa con l’abuso di una prestazione d’opera professionale.