Sardegna regina di carta: è la migliore del sud e delle isole nella differenziata, Cagliari terza del podio

Dopo una battuta d’arresto nel 2022, la raccolta differenziata di carta e cartone in Sardegna ritorna a crescere e nel 2023 supera le 96.000 tonnellate, +3,2% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal 29° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

“In termini di media pro-capite, i cittadini dell’isola hanno differenziato e avviato a riciclo in media oltre 61 chili di carta e cartone: un dato che, seppur al di sotto della media nazionale (64 chili per abitante), si conferma il più alto tra le regioni del Sud Italia, isole comprese”, commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. “Tuttavia, ci sono ancora margini di miglioramento come attesta il tasso di intercettazione dei rifiuti cellulosici sul totale dei rifiuti al 12,9%, al di sotto del 15% registrato dalle regioni più virtuose.”

Nel 2023 in Sardegna, Comieco, attraverso le convenzioni attive, ha gestito l’avvio a riciclo di quasi 70.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 72,7% della raccolta. Ai 287 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 5 milioni di euro.

Analizzando i numeri nel dettaglio, in tutte le province assistiamo ad un incremento della raccolta.

Sassari: quasi 33.000 tonnellate raccolte, con una media pro-capite che sfiora i 70 kg: la più alta della Regione; Oristano: quasi 9.000 tonnellate raccolte, cui ogni cittadino ha contribuito differenziando 59,5 kg; Cagliari: raccolte oltre 25.000 tonnellate di carta e cartone per un pro-capite medio di 60,5 kg; Nuoro: più di 12.000 tonnellate differenziate con una raccolta media di 61,3 kg/ab-anno; Sud Sardegna: raccolte quasi 17.000 tonnellate con un pro-capite di 50,8 kg