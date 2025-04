Si prospetta una Pasquetta di maltempo in Sardegna. La Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 03:00 del 21.04.2025 e sino alle 20:59 del 21.04.2025 un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico sull’Iglesiente e Campidano.

Coinvolta anche Cagliari ed in particolare Pirri, con L’allerta che durerà fino alla 18 di domani pomeriggio. Per il territorio municipale di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento, con uno specifico avviso la Protezione civile del Comune di Cagliari ha reso noto anche il seguente elenco delle strade in cui è sconsigliato lasciare parcheggiati i veicoli durante il periodo di rischio idrogeologico e idraulico:

Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

Italia;

Dolianova;

Sinnai;

Settimo;

Mara;

Donori;

Santorre Di Santarosa;

Confalonieri;

Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

La situazione non sarà migliore in altre zone dell’Isola, dove si attendono precipitazioni sparse un po’ ovunque. I miglioramenti dovrebbe iniziare a partire dal pomeriggio.